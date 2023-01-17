деревня Зейдаки, деревня Зейдаки, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads (на 2021) — Familio

Зейдаки

Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts
Zeidaki100207732ciemsDEL
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