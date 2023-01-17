село Усть-Миасское, село Усть-Миасское, Каргапольский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Усть-Миасское

Каргапольский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9136Усть-Миажское (Старая слобода), сел.при рч. Миасе.5512120314394Церковь православная 1. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Усть-Миясская волость
2111. Усть-Миясское (Старая Слобода), село бывшее государственное, при речке Миясе, дворов 136, жителей 865, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь пра Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Каргапольский район
97519Усть-Миасскоесело56°03'00"64°29'00"O-41-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Каргапольский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Миасский сельсовет
37610464101с Усть-Миасскоесело
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