село Марьяновка, село Марьяновка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Марьяновка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Белиловская волость
Мариявовка дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7917Мар'янівкаселор-н Ружинськийсільрада Дерганівська
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