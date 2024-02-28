Курдгелаури
თელავის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Варианты названий
- კურდღელაური
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Курдгелаури
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
село Курдгелаури2282755
Список населённых пунктов Грузии 2014 года
НазваниеПо-английскиЖителей
კურდღელაურიKurdghelauriМужчин: 1920. Женщин: 2042. Всего: 3962.