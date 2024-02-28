село Курдгелаури, село Курдгелаури, თელავის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014) — Familio

Курдгелаури

თელავის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
კურდღელაური
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тифлисская губерния, Телавский уезд, Курдгелаурское сельское общество
село Курдгелаури

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Телавский район, Курдгелаурский сельсовет
село Курдгелаури2282755

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
კახეთი , თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კურდღელაური
კურდღელაურიKurdghelauriМужчин: 1920. Женщин: 2042. Всего: 3962.
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