хутор Погорелов, хутор Погорелов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Погорелов

Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
116Погорелов.при р. Калитве.5762185198
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Усть-Белокалитвенская станица
3430Погорелов хутор, Усть-Белокалитвенск. ст., при реке Калитве1855057642612Хуторское правление, нач. уч., водян. вальц. мел.120507

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Белокалитвинский район
48981Погореловхутор48°13'00"40°53'00"M-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Белокалитвинский муниципальный район, Горняцкое сельское поселение
60606417116х Погореловхутор
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