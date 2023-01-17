село Мишкино, село Мишкино, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Мишкино

Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1567Мишкина (Шагаманова), деревня.при рч. Малом Иняке.402881205217Чр. Волостное правление. Мельница водяная. Лавок 4. Базары по субботам. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Мишкинская волость
824. Мишкина (Тигоманова), деревня бывшая государственная, при речке М. Иняке, дворов 96, жителей 537, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 4 лавки, баз. по Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Мишкинская волость
15Мишкина, д. при реч. Малый Иняк, на почт. трак., вол. правл., мин. учил., зем. фельд. пун., вин. и 2 бак. лав.45119370380Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Мишкинский район
13343Мишкиносело55°32'00"55°58'00"N-40-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мишкинский муниципальный район, Сельское поселение Мишкинский сельсовет
80643450101с Мишкиносело
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