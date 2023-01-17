Мишкино
Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1567Мишкина (Шагаманова), деревня.при рч. Малом Иняке.402881205217Чр. Волостное правление. Мельница водяная. Лавок 4. Базары по субботам. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
824. Мишкина (Тигоманова), деревня бывшая государственная, при речке М. Иняке, дворов 96, жителей 537, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 4 лавки, баз. по Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
15Мишкина, д. при реч. Малый Иняк, на почт. трак., вол. правл., мин. учил., зем. фельд. пун., вин. и 2 бак. лав.45—119370380Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13343Мишкиносело55°32'00"55°58'00"N-40-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80643450101с Мишкиносело