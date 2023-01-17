деревня Зарубец, деревня Зарубец, Кричевский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Зарубец

Кричевский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Хотовижская волость
30Дер. ДрищевпроселочнойручьеДрищевск. с. о. 59235229Домамеричск. пр. 11220
44Хут. Зарубец (Новина)проселочнойвол. р. Остредв. Насл. Н. Сакович, прав. 16367Домамеричск. пр. 12121
45Фол. Зарубецпроселочнойр. Остредв. Насл. Н. Сакович, прав. 11511Домамеричск. пр. 12020

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский сельсовет
д Зарубец65

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кричевский район, Краснобудский сельсовет
д. Зарубец98
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