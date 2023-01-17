село Кусеево, село Кусеево, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Кусеево

Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
859Кусиева, д. башк.при рч. Султанке.2404050195199Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Бурзянская 2-я волость
445. Кусиева, деревня бывшая государственная, при речке Султанке, дворов 60, жителей 432, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Баймакский район
524606Кусеевосело52°59'00"58°25'00"N-40-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Баймакский муниципальный район, Сельское поселение Кусеевский сельсовет
80606431101с Кусеевосело
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