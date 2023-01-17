деревня Бахай 2-й, деревня Бахай 2-й, Баяндаевский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Бахай 2-й

Баяндаевский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Верхоленский округ, Баяндаевское ведомство
56Хараламагаевский ул.104

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Баяндаевский район
762057Бахай 2-йдеревня52°58'105°28'N-48-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Баяндаевский муниципальный район, Сельское поселение Люры
25607424106д Бахай 2-йдеревня
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