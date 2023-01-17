село Яськи, село Яськи, Одеська область (на 2018) — Familio

Яськи

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2259Яска, с. каз.на рч. Турунчуке, при лиманах Домахе и Бубурузе.552032912521291Церковь православная 1. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Беляевская волость
558. Ясски, село бывшее государственное, при заливе Мленике и лиманах: Писарьском и Домахе, дворов 621, жителей 3205, церковь православная, школа, 7 лавок, баз. через 2 н Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16762Яськиселоцентр сільської радир-н Біляївськийсільрада Яськівська
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