село Демидов, село Демидов, Київська область (на 2018) — Familio

Демидов

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Киевский уезд, Литвиновская волость
77. Демидов, село бывшее владельческое, при реке Ирпени, дворов 77, жителей 580, церковь православная, питейный дом, 2 водяных мельницы

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Киевский уезд, Дымерская волость
Демидов село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10919Демидівселоцентр сільської радир-н Вишгородськийсільрада Демидівська
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