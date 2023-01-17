деревня Някрашишкес, деревня Някрашишкес, Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Някрашишкес

Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Высокодворская волость
Некрашишки, д., жит. 41 (21 м. 20 ж.), дес. 44, у. гор. 27 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Рудишки 17 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Trakų rajono savivaldybė, Aukštadvario seniūnija
Nekrašiškių k.
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