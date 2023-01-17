село Усть-Белая, село Усть-Белая, Анадырский муниципальный район, Чукотский автономный округ (на 2019) — Familio

Усть-Белая

Анадырский муниципальный район, Чукотский автономный округ (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чукотский автономный округ, Анадырский район
157553Усть-Белаясело65°30'с.ш.173°17'в.д.Q-59-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Белая
77603455101с Усть-Белаясело
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