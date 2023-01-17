деревня Всеволодово, деревня Всеволодово, Электросталь, Московская область (на 2019) — Familio

Всеволодово

Электросталь, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
982Всеволодово (Антоново), д. вл.при колодце.2231166377
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Игнатьевская волость
332. Всеволодово (Антоново), деревня бывшая владельческая, дворов 35, жителей 177, бумаго-ткацкая фабрика

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Игнатьевская волость
Дер. Всеволодово1610станция Гжель. 255Бакалейная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Электросталь
20486Всеволодоводеревня55°42'с.ш.38°29'в.д.N-37-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Электросталь
46790000111д Всеволодоводеревня
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