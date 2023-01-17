село Котляково, село Котляково, Почепский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Котляково

Почепский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Мглинский уезд
1810Котляково, с. разн. сосл.при рч. Калиновке.3920117334361Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Котляковская волость
474. Котляково, село бывшее государственное и владельческое, при речке Калиновке, дворов 122, жителей 857, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь право Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Почепский район
69190Котляковосело52°47'с.ш.33°15'в.д.N-36-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Почепский муниципальный район, Бакланское сельское поселение
15644404116с Котляковосело
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