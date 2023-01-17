Колясникова
Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2949Колесникова, дер.при рч. Калиновке.1220110334345Часовня православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
755. Коласниково (Колесникова), деревня бывшая государственная, при речке Малой Калиновке, дворов 144, жителей 733, часовня, 2 овичнных завода
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
701080Колясниковадеревня56°44'с.ш.62°35'в.д.O-41-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65623455121д Колясниковадеревня