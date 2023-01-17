деревня Колясникова, деревня Колясникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Колясникова

Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2949Колесникова, дер.при рч. Калиновке.1220110334345Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Захаровская волость
755. Коласниково (Колесникова), деревня бывшая государственная, при речке Малой Калиновке, дворов 144, жителей 733, часовня, 2 овичнных завода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Камышловский район
701080Колясниковадеревня56°44'с.ш.62°35'в.д.O-41-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Камышловский муниципальный район, Обуховское сельское поселение
65623455121д Колясниковадеревня
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