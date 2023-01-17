Фофоново
Завидовская волость, Клинский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- сельцо
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3623Фофоново, сц. вл.при колодцах.30102010697Завидовская станция жел. дор.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
620. Фофаново, деревня бывшая владельческая, при речке Таратынке, дворов 19, жителей 133, почтовая станция, лавка
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Фофоново 328станция Завидово. 142Казенная винная лавка.