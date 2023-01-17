сельцо Фофоново, сельцо Фофоново, Завидовская волость, Клинский уезд (на 1913) — Familio

Фофоново

Завидовская волость, Клинский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3623Фофоново, сц. вл.при колодцах.30102010697Завидовская станция жел. дор.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Клинский уезд, Завидовская волость
620. Фофаново, деревня бывшая владельческая, при речке Таратынке, дворов 19, жителей 133, почтовая станция, лавка

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Завидовская волость
Дер. Фофоново 328станция Завидово. 142Казенная винная лавка.
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