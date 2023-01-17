сельцо Малое Голубино, сельцо Малое Голубино, Зюзинская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Малое Голубино

Зюзинская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
440Малое Голубино (Комарово), сц. вл.при прудах.1714165057
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Зюзинская волость
38. Малое Голубино, деревня бывшая владельческая, дворов 13, жителей 107, шкл.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Зюзинская волость
С-цо Голубино-Малое 191019½26
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