Малое Голубино
Зюзинская волость, Московский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- сельцо
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
440Малое Голубино (Комарово), сц. вл.при прудах.1714165057Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
38. Малое Голубино, деревня бывшая владельческая, дворов 13, жителей 107, шкл.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
С-цо Голубино-Малое 191019½26