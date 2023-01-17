деревня Новое Рахино, деревня Новое Рахино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Новое Рахино

Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Рахинская волость
713. Новая Рахина, деревня бывшая государственная, дворов 39, жителей 195, часовня, почтовая станция, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Рахинская волость
33Новое Рахино (дер.)3-го стана, 5-го зем. уч.Новорахинского383693791721877земледелиеМосковское шоссе.ручей Заболотье.Часовня, земская школа, почтовая станция, мелочная лавка, кузн., винная лавка, 2 чайные, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Крестецкий район
59802Новое Рахинодеревня58°08'00"32°46'00"O-36-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение
49614428101д Новое Рахинодеревня
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