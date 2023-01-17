деревня Малое Акашево, деревня Малое Акашево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Малое Акашево

Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2300Ивановское (Малое Акашево, Плющатское), с. каз. и вл.при колодцах.2483999138Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, Петриковская волость
1234. М. Акашево, село бывшее владельческое, при речке Руяне, дворов 31, жителей 181, церковь православная, торжок 21-го сент.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Петриковская волость
Акашева Малая, Петриковскойрусские319
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Медведевский район
200072Малое Акашеводеревня56°47'48°10'O-39-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Медведевский муниципальный район, Ежовское сельское поселение
88628410111д Малое Акашеводеревня
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