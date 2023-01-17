город Островец, город Островец, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Островец

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Виленский уезд, Ворнянская волость
6. Островец, местечко бывшее владельческое и удельное, при р. Лоше, дворов 21, жителей 147, церковь православная, питейный дом

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ворнянская волость
Островец, им. (Сыцянко), р. Лоша, жит. 31 (15 м. 16 ж.), дес. 1345, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Гудогай 4 в.
Островец, с., р. Лоша, жит. 294 (134 м. 160 ж.), дес. 248, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Гудогай 4 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Островецкий район
гп Островец8285

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район
г. Островец2339
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