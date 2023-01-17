Островец
Островецкий район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
6. Островец, местечко бывшее владельческое и удельное, при р. Лоше, дворов 21, жителей 147, церковь православная, питейный дом
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Островец, им. (Сыцянко), р. Лоша, жит. 31 (15 м. 16 ж.), дес. 1345, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Гудогай 4 в.
Островец, с., р. Лоша, жит. 294 (134 м. 160 ж.), дес. 248, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Гудогай 4 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Островец8285
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
г. Островец2339