Населенное место

Островец, им. (Сыцянко), р. Лоша, жит. 31 (15 м. 16 ж.), дес. 1345, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Гудогай 4 в.