агрогородок Кривое Село, агрогородок Кривое Село, Вилейский район, Минская область (на 2021) — Familio

Кривое Село

Вилейский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Куренецкая волость
Кривое-Селое, д., жит. 309 (159 м. 150 ж.), дес. 432, у. гор. 10 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Молодеяно 28 в.

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Вилейский район, Кривосельский сельсовет
аг. Кривое Село182
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