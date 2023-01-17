село Абазовка, село Абазовка, Харківська область (на 2018) — Familio

Абазовка

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2079Абазовка, д. вл.при рч. Берестовой.182650159176
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2080Абазовка, д. вл.при рч. Берестовой.1826138785
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2081Абазовка, д. вл.при колодце.192741819
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Александровская волость
344. Абазовка (Шейдемановка), деревня бывшая владельческая, при речке Берестовой, дворов 88, жителей 542, питейный дом, 6 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Натальинская волость
12.0Абазовка деревняАбазовское 1-е1625374453133121254
12.0Абазовка деревняАбазовское 2-е1525114118137417397814

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24082Абазівкаселор-н Зачепилівськийсільрада Миколаївська
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