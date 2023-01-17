Абазовка
Харківська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2079Абазовка, д. вл.при рч. Берестовой.182650159176Показать скан
2080Абазовка, д. вл.при рч. Берестовой.1826138785Показать скан
2081Абазовка, д. вл.при колодце.192741819Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
344. Абазовка (Шейдемановка), деревня бывшая владельческая, при речке Берестовой, дворов 88, жителей 542, питейный дом, 6 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
12.0Абазовка деревняАбазовское 1-е16253744—53133121254
12.0Абазовка деревняАбазовское 2-е1525114118—137417397814
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-24082Абазівкаселор-н Зачепилівськийсільрада Миколаївська