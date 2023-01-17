деревня Искаково, деревня Искаково, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Искаково

Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
466Искакова (Куянсык), д. башк.при рч. Большом Кизиле.885038118116Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Темьяно-Тангаурская волость
366. Искаково (Куян-Сык), деревня бывшая государственная, при речке Б. Кизиле, дворов 24, жителей 192, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Абзелиловский район
524035Искаководеревня53°30'00"58°21'00"N-40-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Абзелиловский муниципальный район, Сельское поселение Бурангуловский сельсовет
80601416106д Искаководеревня
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