село Дубровка, село Дубровка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Дубровка

Хворостянский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
74Гремячка (Дубровка), сц. вл.при р. Чагре.1276369302324
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Владимирская волость
24. Дубровка (Гремячево), деревня бывшая владельческая, при реке Чагре, дворов 133, жителей 1038

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Хворостянский район
56607Дубровкасело52°39'с.ш.48°57'в.д.N-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Хворостянский муниципальный район, Сельское поселение Владимировка
36644403111с Дубровкасело
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