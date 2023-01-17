деревня Индалово, деревня Индалово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Индалово

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
973Индалово, д. вл.при рч. Троицкой.6538236857
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Березниковская волость
20. Индалова, деревня бывшая владельческая, дворов 27, жителей 142, лавка

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Березниковская волость
3533ИндаловоИндаловское.Троицкий Селезневскийбывшие помещичьи707225050
36ИндаловоИндаловское.Троицкий Селезневскийбывшие помещичьи707195146

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
33883Индаловодеревня59°38'с.ш.39°10'в.д.O-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Новленское сельское поселение
19620454338д Индаловодеревня
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