село Замаречье, село Замаречье, Мошенская волость, Судогодский уезд (на 1905) — Familio

Замаречье

Мошенская волость, Судогодский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Судогодский уезд
4847Замаричье, с, вл.при рч. Марсе.419154164Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Судогодский уезд, Замаричская волость
1336. Замаричье, село бывшее владельческое, при речке Марсе, дворов 14, жителей 80, волостное правление (уездный город в 33 верстах), церковь православная. В 4½ в. — хрус Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Судогодский уезд, Мошенская волость
5935Замаричье село561372379
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