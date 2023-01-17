посёлок Кара-Елга, посёлок Кара-Елга, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Кара-Елга

Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7994Караилга, д. каз.при рч. Сардынке.323192419
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Сардыкбашская волость
648. Караилга, деревня бывшая государственная, при речке Сардыке, дворов 8, жителей 70, магометанский молитвенный дом

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
КараелгаКара-ЕлгаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Кукморский район
143029Кара-Елгапосёлок56°18'50°37'O-39-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Кукморский муниципальный район, Большесардекское сельское поселение
92633416126п Кара-Елгапоселок
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