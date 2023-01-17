деревня Старые Антропы, деревня Старые Антропы, Шабалинский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Старые Антропы

Шабалинский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Котельнический уезд
7218Лукинской при ррч. Куке и Осиновке (Онтроповчи), поч. каз.при рч. Куке.906572930
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Шабалинский район
228887Старые Антропыдеревня58°21'46°51'O-38-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Шабалинский муниципальный район, Гостовское сельское поселение
33647416221д Старые Антропыдеревня
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