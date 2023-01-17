Абдулнасырово
Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
794Абдулнасырова (Зильбаш), д. башк.при ключе Абдулнасыре.1556560175165Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
516. Абдулнарысова (Зилбаш), деревня бывшая государственная, при кл. Абдулпарысе, дворов 73, жителей 474, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
525050Абдулнасыроводеревня52°16'00"58°25'00"N-40-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80655455106д Абдулнасыроводеревня