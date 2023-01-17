деревня Абдулнасырово, деревня Абдулнасырово, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Абдулнасырово

Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
794Абдулнасырова (Зильбаш), д. башк.при ключе Абдулнасыре.1556560175165
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Тангауровская волость
516. Абдулнарысова (Зилбаш), деревня бывшая государственная, при кл. Абдулпарысе, дворов 73, жителей 474, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Хайбуллинский район
525050Абдулнасыроводеревня52°16'00"58°25'00"N-40-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Хайбуллинский муниципальный район, Сельское поселение Целинный сельсовет
80655455106д Абдулнасыроводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close