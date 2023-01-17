деревня Большой Мечек, деревня Большой Мечек, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Большой Мечек

Хлевенский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Задонский уезд
1397Большой Мечок (Мечекь), с. каз.при р. Воронеже.301049231235Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Задонский уезд, Воронежско-Лазовская волость
574. Б. Мечок, село бывшее государственное, при реке Воронеже, дворов 72, жителей 589, церковь православная, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Хлевенский район
79553Большой Мечекдеревня52°16'00"39°20'00"N-37-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, Сельское поселение Малининский сельсовет
42652432121д Большой Мечекдеревня
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