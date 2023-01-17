село Радищево, село Радищево, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Радищево

Новобурасский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
105Всеволодчина (Варварино), д. вл.при рч. Чардыме.464655289272Церковь православная 1. Завод 1. Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Всеволодчино-Столыпинская волость
14. Всеволодчино (Варварино), село бывшее владельческое, при речке Чардыме, дворов 98, жителей 474, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Новобурасский район
44070Радищевосело51°52'с.ш.46°10'в.д.M-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Новобурасский муниципальный район, Тепловское сельское поселение
63629465123с Радищевосело
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