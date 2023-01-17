Чеберяки
Сумська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4005Чеберяки (Погорельцы), д. вл. и каз.при р. Суле.272155169220Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
976. Чеберяки (Погорелец), деревня бывшая государственная и владельческая, при реке Суле и речке Локне, дворов 78, жителей 576, 3 кзн., 5 ветряных мельниц, маслобойный за Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
3.0Чеберяки-Погорелец деревняГлинско-Жуковское крестьян собственников53057—191433
3.0Чеберяки-Погорелец деревняЯрмолинское казенных крестьян53022—10919
3.0Чеберяки-Погорелец деревняЧеберякское козаков53083103—149306266572
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-21742Чеберякиселор-н Роменськийсільрада Глинська