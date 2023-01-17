село Чеберяки, село Чеберяки, Сумська область (на 2018) — Familio

Чеберяки

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
4005Чеберяки (Погорельцы), д. вл. и каз.при р. Суле.272155169220
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Роменский уезд, Глинская волость
976. Чеберяки (Погорелец), деревня бывшая государственная и владельческая, при реке Суле и речке Локне, дворов 78, жителей 576, 3 кзн., 5 ветряных мельниц, маслобойный за Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Глинская волость
3.0Чеберяки-Погорелец деревняГлинско-Жуковское крестьян собственников53057191433
3.0Чеберяки-Погорелец деревняЯрмолинское казенных крестьян5302210919
3.0Чеберяки-Погорелец деревняЧеберякское козаков53083103149306266572

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21742Чеберякиселор-н Роменськийсільрада Глинська
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