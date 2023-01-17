деревня Галутино, деревня Галутино, Фировский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Галутино

Фировский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Жабенская волость
395. Галутина, деревня бывшая владельческая, дворов 19, жителей 147, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Жабенская волость
10Галутино (дер.)3-го стана, 4-го зем. уч.Галугинского33478086166591010земледелиеотх. зар.река Кава.Хлебо-запасный магазин, 3 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Фировский район
110050Галутинодеревня57°31'33°22'O-36-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Фировский муниципальный район, Фировское сельское поселение
28657418226д Галутинодеревня
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