Константиновка
Вінницька область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
236. Константиновка, село бывшее владельческое, дворов 80, жителей 587, церковь православная, школа, часовня католическая, питейный дом, 2 водяных мельницы
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Константиновка село.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-1712Костянтинівкаселоцентр сільської радир-н Липовецькийсільрада Костянтинівська