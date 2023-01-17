Аукштосёс Весос
Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Весы, з., жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 21¼, у. гор. 64 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Жосли 37 в.
Весы-Горные, д., р. Ширвинта, жит. 34 (19 м. 15 ж.), дес. 72,90, у. гор. 56 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Евье 34 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Aukštųjų Viesų k.