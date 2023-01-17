Звербливщина
Комайская волость, Свенцянский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- застенок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Звирблевщизна 1-я, з., жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 35, у. гор. 25 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Годутишки 12 в.
Звирблевщизна 2-я, з., жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 22, у. гор. 23 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Годутишки 12 в.