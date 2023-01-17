деревня Сива, деревня Сива, Малмыжский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Сива

Малмыжский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
8118Петровское (Сивя), сц. вл.при рч. Буртечке.132343131147
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Старобурецская волость
671. Петровское (Сива), слобода бывшая владельческая, при речках Буртеке и Кринуме, дворов 38, жителей 226, лавка. В 1 версте — бум.-оберт. ф.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Малмыжский район
339348Сивадеревня56°25'50°49'O-39-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Малмыжский муниципальный район, Калининское сельское поселение
33623428136д Сивадеревня
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