деревня Ивачево, деревня Ивачево, Вогнемская волость, Кирилловский уезд (на 1913) — Familio

Ивачево

Вогнемская волость, Кирилловский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Вогнемская волость
25Ивачево (дер.)1-го стана, 4-го зем. уч.Ильиногорского7618173515101земледелиерека Шексна.Смежна с погостом Ивачево.
26Ивачево (Александро-Невский) (пог.)1-го стана, 4-го зем. уч.Церковн. земля221451510+стрж.Церковь, церковно-приходская школа
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