деревня Павловское, деревня Павловское, Ярославский район, Ярославская область (на 2018) — Familio

Павловское

Ярославский район, Ярославская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
5929Павловское, д. вл.при колодцах.2526156976
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд, Сандыревская волость
760. Павловская, деревня бывшая владельческая, дворов 21, жителей 116, крупян. з.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Сандыревская волость
д. ПавловскоеII. Андрониковское общество59726Раменский приход
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
388090Павловскоедеревня57°51'с.ш.39°58'в.д.O-37-080
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close