деревня Неклюдово-Дурасово, деревня Неклюдово-Дурасово, Камышлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Неклюдово-Дурасово

Камышлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
958Богородское (Неклюдово), с. вл.при ключе.354052229245Церковь православная 1. Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Свято-Духовская волость
544. Неклюдовка (Дурасовка, Долгий Порядок), деревня бывшая владельческая, при речке Анле, дворов 70, жителей 525

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Камышлинский район
56410Неклюдово-Дурасоводеревня53°57'с.ш.52°23'в.д.N-39-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Камышлинский муниципальный район, Сельское поселение Старое Усманово
36617458111д Неклюдово-Дурасоводеревня
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