деревня Нижние Урьяды, деревня Нижние Урьяды, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нижние Урьяды

Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1910Нижние Урьяды, деревня.при рч. Урьяде.2818297479Тп. — Мечеть 1. Пчеловодство.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Семиостровская волость
17Новые Урьяды, д. при реч. Урьядинке, прос. дор., 2 бак. лав.30870204174Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Түбән ҮрьядыНижние УрьядыТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Актанышский район
188443Нижние Урьядыдеревня55°42'53°36'N-39-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский муниципальный район, Кузякинское сельское поселение
92605427116д Нижние Урьядыдеревня
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