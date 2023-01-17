деревня Башкатово, деревня Башкатово, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Башкатово

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3594Башкотово, с. каз. и вл.при пруде.26½16½28119127
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Башкотовская волость
1018. Башкотово, село бывшее владельческое и государственное, дворов 32, жителей 232, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная. В 4 верстах Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
292705Башкатоводеревня53°10'с.ш.36°15'в.д.N-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Башкатовское сельское поселение
54636404101д Башкатоводеревня
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