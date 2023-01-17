Петропочинок
Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
330. Петро-Починок, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 96, церковь православная, лавка, водяная мельница, ярмарка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
51Петров Починок с Желобовским погостом (с.)1-го стана, 4-го зем. уч.Петрово-Починковского335495891846720+земледелиелесные заработки—колодезь и ручей Лодыгин.Церковь, земская школа, богадельня, хлебо-запасный магазин, 2 водяных мельницы, лав., трж. в 9-ю пятницу после Пасхи.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35307Петропочинокдеревня59°35'с.ш.37°19'в.д.O-37-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19656424501д Петропочинокдеревня