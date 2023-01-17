Населенное место

Бузганы ок. (гр. Тышкевича), жит. 24 (14 м. 10 ж.), дес. 155, у. гор. 15 в., вол. пр. 7 в., ст. кв., 26 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.

Бузганы 1-е, ф. (гр. Тышкевича), жит. 19 (15 м. 4 ж.), дес. 41, у. гор. 24 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.

Бузганы 2-е, ф. (гр. Тышкевича), жит. 29 (15 м. 14 ж.), дес. 120, раз. см. пред.

Бузганы, пос. (гр. Тышкевича), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 170, раз. см. пред.

Бузганы, ф. (гр. Тышкевича), жит. 34 (19 м. 15 ж.), дес. 121, раз. см. пред.

Бузганы 1-й, пос. (гр. Тышкевича), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 20, у. гор. 15 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.

Бузганы 2-й, ф, жит. 40 (18 м. 22 ж.), дес. 100, у. гор. 31 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 41 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.

Бузганы 3-й, ф. (гр. Тышкевича), жит. 9 (6 м. 3 ж.), дес. 120, раз. см. пред.