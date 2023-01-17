Бузганы
Сумелишская волость, Трокский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- околица
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Бузганы ок. (гр. Тышкевича), жит. 24 (14 м. 10 ж.), дес. 155, у. гор. 15 в., вол. пр. 7 в., ст. кв., 26 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.
Бузганы 1-е, ф. (гр. Тышкевича), жит. 19 (15 м. 4 ж.), дес. 41, у. гор. 24 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.
Бузганы 2-е, ф. (гр. Тышкевича), жит. 29 (15 м. 14 ж.), дес. 120, раз. см. пред.
Бузганы, пос. (гр. Тышкевича), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 170, раз. см. пред.
Бузганы, ф. (гр. Тышкевича), жит. 34 (19 м. 15 ж.), дес. 121, раз. см. пред.
Бузганы 1-й, пос. (гр. Тышкевича), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 20, у. гор. 15 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.
Бузганы 2-й, ф, жит. 40 (18 м. 22 ж.), дес. 100, у. гор. 31 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 41 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.
Бузганы 3-й, ф. (гр. Тышкевича), жит. 9 (6 м. 3 ж.), дес. 120, раз. см. пред.
Бузганы, пос. (гр. Тышкевича), жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 20, у. гор. 28 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Рудишкй 18 в.