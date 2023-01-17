околица Бузганы, околица Бузганы, Сумелишская волость, Трокский уезд (на 1905) — Familio

Бузганы

Сумелишская волость, Трокский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
околица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Сумелишская волость
Бузганы ок. (гр. Тышкевича), жит. 24 (14 м. 10 ж.), дес. 155, у. гор. 15 в., вол. пр. 7 в., ст. кв., 26 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.
Бузганы 1-е, ф. (гр. Тышкевича), жит. 19 (15 м. 4 ж.), дес. 41, у. гор. 24 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.
Бузганы 2-е, ф. (гр. Тышкевича), жит. 29 (15 м. 14 ж.), дес. 120, раз. см. пред.
Бузганы, пос. (гр. Тышкевича), жит. 10 (5 м. 5 ж.), дес. 170, раз. см. пред.
Бузганы, ф. (гр. Тышкевича), жит. 34 (19 м. 15 ж.), дес. 121, раз. см. пред.
Бузганы 1-й, пос. (гр. Тышкевича), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 20, у. гор. 15 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.
Бузганы 2-й, ф, жит. 40 (18 м. 22 ж.), дес. 100, у. гор. 31 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 41 в., ст. ж. д. Рудишки 18 в.
Бузганы 3-й, ф. (гр. Тышкевича), жит. 9 (6 м. 3 ж.), дес. 120, раз. см. пред.
Бузганы, пос. (гр. Тышкевича), жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 20, у. гор. 28 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Рудишкй 18 в.
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