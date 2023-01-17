Вейно
Сенненский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
520. Вейно, село бывшее владельческое, при реке Субботе, или Вейнянке, дворов 24, жителей 164, церковь православная
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
22Сел. ВейнотрактеколодцахВейнянск. с. о. церк. земли32126152Вейнянск. прав. 9016
97Фол. Вейнопочт. трактеколодцахдв. И. Б. Вейсенгоффу, кат. 11213Оболецк. р.-кат. 8918
116Погост Вейнопоч. трактеручье Вейно. Церков. зем. и кр. Гробовских прав. 245Вейнян. прав. 9016
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Вейно9
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Вейно7