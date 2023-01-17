деревня Вейно, деревня Вейно, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Вейно

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Ряснянская волость
520. Вейно, село бывшее владельческое, при реке Субботе, или Вейнянке, дворов 24, жителей 164, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Ряснянская волость
22Сел. ВейнотрактеколодцахВейнянск. с. о. церк. земли32126152Вейнянск. прав. 9016
97Фол. Вейнопочт. трактеколодцахдв. И. Б. Вейсенгоффу, кат. 11213Оболецк. р.-кат. 8918
116Погост Вейнопоч. трактеручье Вейно. Церков. зем. и кр. Гробовских прав. 245Вейнян. прав. 9016

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д Вейно9

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д. Вейно7
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