деревня Суслонис, деревня Суслонис, Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Суслонис

Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Евьевская волость
Сусланы, ф. (гр. Любенецкого), жит. 20 (12 м. 8 ж.), дес. 10, у. гор. 10 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Евье 12 в.
Сусланы, в., (Купчика), жит. 10 (3 м. 7 ж.), дес. 21, раз. см. пред.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė, Pastrėvio seniūnija
Suslonių k.
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