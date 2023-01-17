деревня Теребня, деревня Теребня, Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Теребня

Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Белавинская волость
191. Теребня, погост бывший владельческий, дворов 21, жителей 97, церковь православная, ярмарка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Белавинская волость
38Теребня (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Теребинского26315447101166см.земледелиеХлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки, ярмарка 6 авг.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Боровичский район
313591Теребнядеревня58°32'00"33°48'00"O-36-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Волокское сельское поселение
49606413301д Теребнядеревня
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