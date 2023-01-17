село Бакумовка, село Бакумовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Бакумовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
2930Бакумовка, с. вл. и казач.при р. Хороле.2011281681782Церковь православная 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Хомутецкая волость
682. Бакумовка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 317, жителей 1520, церковь православная, школа, 3 питейных дома, 3 кзн., 2 вод. и 30 Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Хомутецкая волость
12.0Бакумовка селоБакумовское козаков7215150169145145290

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18848Бакумівкаселор-н Миргородськийсільрада Черевківська
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