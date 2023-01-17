сельцо Петровское, сельцо Петровское, Великолуцкий уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Петровское

Великолуцкий уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Великолуцкий уезд
3789Петровское, сельцо.при колодце.678197Волостное правление. Паровая мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Великолуцкий уезд, Медведовская волость
125. Петровское, погост, волостное правление (уездный город в 67 верстах), ветряная мельница, лавка. В 1 версте — церковь православная. В 7 верстах — церковь православная Показать все
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